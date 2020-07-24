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Факты / Украина

ЦИК изменила процедуру определения избирательного адреса

Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям документально не подтверждать фактическое место жительства.

Соответствующее решение было принято во время заседания ЦИК 24 июля.

Теперь, чтобы зарегистрироваться необходимо будет написать заявление и указать адрес, по которому избиратель проживает и которую хочет определить его новому избирательному адресу.

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Ранее для этого нужно было предоставить документы, которые подтверждают аренду жилья.

Избирательный кодекс Украины

4 июня народные депутаты приняли изменения в избирательное законодательство, которые направлены на борьбу с неувязками и трудностями, которые возникали во время выборов в Украине.

Среди нововведений – цифровые решения, в частности система электронного подсчета избирательных голосов, слежение и борьба с так называемыми кандидатами-двойниками, а также установление точных временных рамок проведения местных выборов.

Источник: ЦИК

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