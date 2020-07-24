Умова для другого траншу МВФ: ДФС ліквідують до кінця 2020

Державна фіскальна служба буде ліквідована до кінця 2020 року.

Про такі плани Кабінету міністрів України повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час поїздки до Брюсселя.

Ліквідація ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги Міжнародного валютного фонду для України, наголосив прем’єр.

В уряду є час до кінця року, щоб затвердити концепцію реформування Державної податкової служби, додав Шмигаль.

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Нова програма МВФ для України

10 червня Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд на 1,5 роки.

На рахунки України гроші мають надійти чотирма траншами, перший із яких у розмірі $2,1 млрд перерахували 12 червня.

Рішення про виділення наступного траншу МВФ Україні може бути ухвалено у вересні 2020 року, повідомив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс.