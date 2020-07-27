Польша может стать одним из лидеров процесса деоккупации Крыму — Кулеба

Украинская сторона видит в Польше потенциального лидера процесса деоккупации Крыму.

Об этом на совместной пресс-конференции сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Также он сообщил польскому коллеге Яцеку Чапутовичу о намерениях Украины создать международную платформу для решительных действий, направленных на деоккупации полуострова.

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— Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса, — отметил Кулеба.

Польша продолжает выражать свою поддержку Украине в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Россией.

Как написал Дмитрий Кулеба в своем Facebook, Украина и Польша планомерно и эффективно противодействуют попыткам России подорвать энергетическую безопасность Европы.