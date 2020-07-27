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Факти / Україна / Політика

Польща може стати одним із лідерів процесу деокупації Криму – Кулеба

Українська сторона бачить у Польщі потенційного лідера процесу деокупації Криму.

Про це на спільній прес-конференції сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Також він повідомив польського колегу Яцека Чапутовіча про наміри України створити міжнародну платформу для рішучих дій, спрямованих на деокупацію півострова.

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– Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща буде не тільки надійним партнером, яким вона вже є, але і одним з лідерів цього процесу, – зауважив Кулеба.

Польща продовжує висловлювати свою підтримку Україні в питанні невизнання незаконну окупацію Криму Росією.

Як написав Дмитро Кулеба у своєму Facebook, Україна та Польща планомірно та ефективно протидіють спробам Росії підірвати енергетичну безпеку Європи.

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