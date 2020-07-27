Что такое eSIM: с какими устройствами совместима, зачем и как подключить

27 июля мобильный оператор Vodafone запустил продажу eSIM, приобщившись к Lifecell и ТриМоб, которые сделали это еще в конце прошлого года.

Что такое eSIM

Простыми словами eSIM — это встроенная SIM-карта. С этой технологией для осуществления звонков или выхода в интернет физическая SIM-карта не требуется. eSIM должна поддерживаться оператором.

ESIM — это небольшой чип внутри вашего телефона, который работает аналогично чипу NFC, который используется для платежных технологий, таких как Apple Pay и Google Pay.

Информация в eSIM перезаписывается, поэтому вы можете сменить оператора прямо из дому.

Плюсы и минусы eSIM

В одном смартфоне может быть несколько профилей SIM-карт – до 10 номеров.

eSIM может быть использована в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах.

В случае потери смартфона, злоумышленник не сможет воспользоваться вашей eSIM.

Те, кто использует старые или более дешевые телефоны, не смогут физически переставить SIM-карту в другой аппарат, чтобы взять его, к примеру, на рыбалку.

Какие операторы в Украине поддерживают eSIM

27 июля 2020 года мобильный оператор Vodafone запустил в своем интернет-магазине продажу виртуальных SIM-карт.

В начале ноября 2019 года услугу оформления eSIM запустил оператор ТриМоб (дочерняя компания Укртелекома).

В это же время присоединился к этой технологии мобильный оператор Lifecell.

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С какими устройствами совместима eSIM

eSIM можно активировать на ряде моделей под управлением iOS, Android, а также на Microsoft Surface Pro 5.

iOS

iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX; iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation.

Android

Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip; Google Pixels 2, 3, 4; Motorola RAZR; Huawei P40.

Как подключить eSIM

Микрочип в смартфоне дает возможность загружать цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода, который можно приобрести на сайте оператора. Там же можно проверить, поддерживает ли ваш смартфон эту технологию.