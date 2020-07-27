Що таке eSIM: з якими пристроями сумісна, навіщо і як підключити

27 липня мобільний оператор Vodafone запустив продаж eSIM, долучившись до Lifecell і ТриМоб, які зробили це ще наприкінці минулого року.

Що таке eSIM

Простими словами eSIM – це вбудована SIM-карта. З цією технологією для здійснення дзвінків або виходу в інтернет фізична SIM-карта не потрібна. eSIM повинна підтримуватися оператором.

ESIM – це невеликий чіп всередині вашого телефону, який працює аналогічно чіпу NFC, який використовується для платіжних технологій, таких як Apple Pay і Google Pay.

Інформація в eSIM перезаписується, тому ви можете змінити оператора прямо з дому.

Плюси і мінуси eSIM

В одному смартфоні може бути декілька профілів SIM-карт – до 10 номерів.

eSIM може бути використана у пристроях без слотів для SIM-карт, наприклад, у планшетах.

У разі втрати смартфона, зловмисник не зможе скористатися вашою eSIM.

Ті, хто використовує старі або більш дешеві телефони, не зможуть фізично переставити SIM-карту в інший апарат, щоб взяти його, наприклад, на риболовлю.

Які оператори в Україні підтримують eSIM

27 липня 2020 року мобільний оператор Vodafone запустив у своєму інтернет-магазині продаж віртуальних SIM-карт.

На початку листопада 2019 року послугу оформлення eSIM запустив оператор ТриМоб (дочірня компанія Укртелекому).

У цей же час приєднався до цієї технології мобільний оператор Lifecell.

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З якими пристроями сумісна eSIM

eSIM можна активувати на низці моделей під управлінням iOS, Android, а також на Microsoft Surface Pro 5.

iOS

iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX; iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation.

Android

Samsung Fold, S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip; Google Pixels 2, 3, 4; Motorola RAZR; Huawei P40.

Як підключити eSIM

Мікрочіп у смартфоні дає можливість завантажувати цифрову SIM-карту шляхом сканування QR-коду, який можна придбати на сайті оператора. Там же можна перевірити, чи підтримує ваш смартфон цю технологію.