Луцкого террориста Максима Кривоша не удалось обезвредить с помощью снайперов, поскольку он хорошо подготовился и выбрал для захвата автобус с занавесками.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

— Он подготовился очень хорошо. Он был очень компетентен. Когда он сел в автобус, то специально выбрал автобус, в котором есть занавески. Потому что не все автобусы сегодня имеют жалюзи, — сказал он.

Геращенко добавил, что сам злоумышленник не показывался, а вдоль окон посадил заложников.

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— Поэтому все разговоры о том, что надо было прикончить его снайперским выстрелом, они могут остаться, опять же, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью заложников, — сказал он.

Замминистра напомнил, что спецоперация завершилась успешно, потому что никто не пострадал, а террорист задержан.

Захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус с пассажирами и угрожал его взорвать. При нем было много оружия и гранаты.

Злоумышленник выдвинул ряд требований. В частности, он хотел, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали видео о том, что они являются террористами в законе.

Кроме этого, он требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм Земляне 2005 года. Около 20.00 он выполнил это требование, однако после операции ролик был удален.

После разговора с президентом по телефону, Кривош отпустил троих заложников, а когда было опубликовано видео — он отпустил всех и сдался сам.

Сейчас Кривош находится в СИЗО. 23 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Фото: МВД