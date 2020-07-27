Луцького терориста Максима Кривоша не вдалося знешкодити за допомогою снайперів, оскільки він добре підготувався і вибрав для захоплення автобус з фіранками.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

– Він підготувався дуже добре. Він був дуже компетентний. Коли він сів в автобус, то спеціально вибрав автобус, в якому є фіранки. Тому що не всі автобуси сьогодні мають жалюзі, – сказав він.

Геращенко додав, що сам зловмисник не показувався, а вздовж вікон посадив заручників.

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– Тому всі розмови про те, що треба було прикінчити його снайперським пострілом, вони можуть залишитися, знову ж таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям заручників, – сказав він.

Заступник міністра нагадав, що спецоперація завершилася успішно, тому що ніхто не постраждав, а терорист затриманий.

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня в Луцьку Максим Кривош захопив автобус з пасажирами і погрожував його підірвати. У нього було багато зброї і гранати.

Зловмисник висунув ряд вимог. Зокрема, він хотів, щоб глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали відео про те, що вони є терористами в законі.

Крім цього, він вимагав, щоб президент Володимир Зеленський записав відео із закликом дивитися фільм Земляни 2005 року. Близько 20.00 він виконав цю вимогу, проте після операції ролик був видалений.

Після розмови з президентом по телефону, Кривош відпустив трьох заручників, а коли було опубліковано відео – він відпустив решту і здався сам.

Зараз Кривош знаходиться в СІЗО. 23 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Фото: МВС