В Украине следует существенно увеличить штрафы и наказания для водителей, которые не пропускают скорую помощь на дороге.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Существует проблема относительно того, как водители пропускают скорую помощь. И я убедился сам, когда мы ездили на вызовы. Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, пропускают карету скорой помощи, — отметил Степанов.

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По его словам, наказание следует увеличить, поскольку от скорости передвижения кареты скорой зависят жизни граждан.

— Мне кажется, что надо существенно увеличивать штрафы и наказания для тех, кто не пропускает скорую. Потому что иногда речь идет о жизни гражданина, время может идти на минуты, поэтому важно быстро довезти человека в больницу, — подчеркнул министр.

ДТП со скорой

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Honda Accord и скорой помощи.

29-летний водитель Honda Accord, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество скорой, которая двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками.