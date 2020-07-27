В Україні варто збільшити штрафи для водіїв, які не пропускають швидку – Степанов

В Україні варто значно збільшити штрафи та покарання для водіїв, які не пропускають швидку допомогу на дорозі.

Про це під час щоденного брифінгу заявив глава МОЗ України Максим Степанов.

– Існує проблема щодо того, як водії пропускають швидку допомогу. І я переконався сам, коли ми їздили на виклики. Не завжди наші водії, які перебувають на дорогах, пропускають карету швидкої допомоги, – зазначив Степанов.

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За його словами, покарання варто збільшити, бо від швидкості пересування карети швидкої залежать життя громадян.

– Мені здається, що треба суттєво збільшувати штрафи та покарання для тих, хто не пропускає швидку. Бо інколи йдеться про життя громадянина, час може йти на хвилини, тому важливо швидко довезти людину до лікарні, – підкреслив міністр.

ДТП зі швидкою

У місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині сталася ДТП за участю легкового автомобіля Honda Accord та швидкої допомоги.

29-річний водій Honda Accord, виїжджаючи на перехрестя з другорядної дороги, не надав перевагу швидкій, яка рухалася головною дорогою з проблисковими маячками.