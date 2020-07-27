В Украине будут выдавать официальные электронные адреса

Украинцы смогут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами.
Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Электронный адрес будут присваивать тем, кто оформляет паспорт или меняет, а также по собственному желанию.
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Официальные электронные адреса намерены давать таким категориям:
- юрлицам;
- физлицам-предпринимателям;
- адвокатам;
- арбитражным управляющим и другим.
Согласно законопроекту, такая процедура должна упростить общение между бизнесом и государством.
Письма, присланные на зарегистрированную электронную почту, будут считаться официально врученными, и не будут требовать дополнительного подтверждения.
Идентификатором для юридических лиц будет определяться код согласно ЕГР, а для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки налогоплательщиков.
Такой метод официального общения будет использоваться для переписки с судами и любыми другими госорганами.
Также Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям документально не подтверждать фактическое место жительства.
Теперь, чтобы зарегистрироваться необходимо будет написать заявление и указать адрес, по которому избиратель проживает и которую хочет определить его новому избирательному адресу.