В Украине будут выдавать официальные электронные адреса

Украинцы смогут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Электронный адрес будут присваивать тем, кто оформляет паспорт или меняет, а также по собственному желанию.

Читайте: Рада изменила Избирательный кодекс и утвердила новый бюллетень

Официальные электронные адреса намерены давать таким категориям:

юрлицам;

физлицам-предпринимателям;

адвокатам;

арбитражным управляющим и другим.

Согласно законопроекту, такая процедура должна упростить общение между бизнесом и государством.

Письма, присланные на зарегистрированную электронную почту, будут считаться официально врученными, и не будут требовать дополнительного подтверждения.

Идентификатором для юридических лиц будет определяться код согласно ЕГР, а для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки налогоплательщиков.

Такой метод официального общения будет использоваться для переписки с судами и любыми другими госорганами.

Также Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям документально не подтверждать фактическое место жительства.

Теперь, чтобы зарегистрироваться необходимо будет написать заявление и указать адрес, по которому избиратель проживает и которую хочет определить его новому избирательному адресу.