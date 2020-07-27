PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні видаватимуть офіційні електронні адреси

Українці зможуть отримувати офіційні електронні адреси разом з паспортами.

Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Електронну адресу будуть присвоювати тим, хто оформляє паспорт або змінює, а також за власним бажанням.

Офіційні електронні адреси мають намір давати таким категоріям:

  • юрособам;
  • фізособам-підприємцям;
  • адвокатам;
  • арбітражним керуючим та іншим.

Відповідно до законопроекту, така процедура повинна спростити спілкування між бізнесом і державою.

Читайте: Рада змінила Виборчий кодекс і затвердила новий бюлетень

Листи, надіслані на зареєстровану електронну пошту, будуть вважатися офіційно врученими, і не вимагатимуть додаткового підтвердження.

Ідентифікатором для юридичних осіб буде визначатися код згідно з ЄДР, а для фізичних осіб-підприємців – реєстраційний номер картки платників податків.

Такий медом офіційного спілкування буде використовуватися для листування з судами і будь-якими іншими держорганами.

Також Центральна виборча комісія дозволила виборцям документально не підтверджувати фактичне місце проживання.

Тепер, щоб зареєструватися необхідно буде написати заяву і вказати адресу, за якою виборець проживає і яку хоче визначити його новою виборчою адресою.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка