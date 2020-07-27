Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

На подконтрольной территории Луганской области появится новая военно-гражданская администрация города Лисичанск.

Соответствующий указ №293 подписал президент Владимир Зеленский.

Ответственность за проведение организационных мероприятий возложена на командующего ООС и председателя Луганской ОГА.

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Указ вступил в силу, начиная с 27 июля.

Решение о возвращении ВЦА в Лисичанск, вероятно, связано с началом действия соглашения о полном прекращении огня на линии разграничения.

Военно-гражданские администрации на Донбассе

Первыми ввести военно-гражданские администрации на Донбассе предложили в СНБО. После поддержке Рады указ об их создании Петр Порошенко подписал в начале февраля 2015 года.

Главная задача военно-гражданских администраций — создание, поддержка и защита всех сфер жизнедеятельности граждан и учреждений на территории, которой может угрожать опасность вооруженного вторжения.

Поскольку изначально планировалось закончить антитеррористическую операцию за несколько месяцев, действие ВЦА ограничивалась сроком три года. Уже позже такое ограничение убрали.

Указом президента Петра Порошенко от 24 декабря 2015 деятельность военно-гражданской администрации города Лисичанск была прекращена.

По состоянию на лето 2020 года на подконтрольных территориях Донбасса функционирует четыре ВЦА районного уровня.

Последний раз военно-гражданская администрация создавалась 18 января 2019 года.

Фото: Лисичанск