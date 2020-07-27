Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську

На підконтрольній території Луганської області з’явиться нова військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ.

Відповідний указ №293 підписав президент Володимир Зеленський.

Відповідальність за проведення організаційних заходів покладено на командувача ООС та голову Луганської ОДА.

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Указ набрав чинності, починаючи з 27 липня.

Рішення про повернення ВЦА до Лисичанська, ймовірно, пов’язане із початком дії угоди про повне припинення вогню на лінії розмежування.

Військово-цивільні адміністрації на Донбасі

Першими запровадити військово-цивільні адміністрації на Донбасі запропонували в РНБО. Після підтримки Ради указ про їх створення Петро Порошенко підписав на початку лютого 2015 року.

Головне завдання військово-цивільних адміністрацій – створення, підтримка і захист усіх сфер життєдіяльності громадян та установ на території, якій може загрожувати небезпека збройного вторгнення.

Оскільки спочатку планувалося закінчити антитерористичну операцію за декілька місяців, дія ВЦА обмежувалася терміном три роки. Вже згодом таке обмеження прибрали.

Указом президента Петра Порошенка від 24 грудня 2015 року діяльність військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ було припинено.

Станом на літо 2020 року на підконтрольних територіях Донбасу функціонує чотири ВЦА районного рівня.

Востаннє військово-цивільна адміністрація створювалася 18 січня 2019 року.

Фото: Лисичанськ