В парламенте зарегистрирован проект постановления об отставке главы Минздрава Максима Степанова.

Проект поддержали 96 нардепов. Его инициировала партия Голос.

— Он продемонстрировал некомпетентность и профессиональную халатность. Поэтому он должен уйти. Ведь людям Януковича не место в украинской власти, — говорится в сообщении пресс-службы Голоса.

Нардеп Ольга Стефанишина раскритиковала Степанова за то, что в Украине не введено масштабное тестирование на Covid-19.

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Также она заявила, что Минздрав тратит государственные деньги на защитные костюмы, которые в два раза дороже рыночной стоимости.

— Степанов блокирует госзакупки лекарств. И дефицит препаратов украинцы почувствуют уже этой осенью, — сказала она.

Увольнение главы Минздрава Ильи Емца

В28 марта Голос подготовил проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения.

Тогда Ольга Стефанишина заявила, что Емец провалил подготовку Украины к борьбе с коронавирусом и организацию тестирования населения.