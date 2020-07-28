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Факти / Україна

Голос ініціює відставку Степанова – проект постанови вже в Раді

У парламенті зареєстрований проект постанови про відставку голови МОЗ Максима Степанова.

Проект підтримали 96 нардепів. Його ініціювала партія Голос.

– Він продемонстрував некомпетентність і професійну недбалість. Тому він повинен піти. Адже людям Януковича не місце в українській владі, – йдеться в повідомленні прес-служби Голосу.

Нардеп Ольга Стефанишина розкритикувала Степанова за те, що в Україні не введено масштабне тестування на Covid-19.

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Також вона заявила, що МОЗ витрачає державні гроші на захисні костюми, які в два рази дорожче ринкової вартості.

– Степанов блокує держзакупівлі ліків. І дефіцит препаратів українці відчують вже цієї осені, – сказала вона.

Звільнення голови МОЗ Іллі Ємця

28 березня Голос підготував проект постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я.

Тоді Ольга Стефанишина заявила, що Ємець провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом і організацію тестування населення.

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