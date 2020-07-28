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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 28 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 919 человек. Всего в стране уже 66 575 случаев заражения.

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09:11 - 28 июля

В Киеве коронавирус был обнаружен у 7800 человек.

За последние сутки добавилось 110 новых случаев.

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09:03 - 28 июля

Утром 28 июля в Украине зафиксировали 919 новых случаев коронавируса.

Общее количество составляет 66 575.

Больше всего случаев новых случаев за сутки на Львовщине, в Киеве и Ивано-Франковской области.

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21:55 - 27 июля

По состоянию на 27 июля Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области, по данным Минздрава, не готовы ослабить карантин.

В Винницкой и Житомирской превышен показатель динамики болезни. В Ровенской и Луганской областях — выявления новых случаев.

Оба показатели не соответствуют норме в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

На Закарпатье превышен процент заполненности коек.

Источник: Минздрав

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20:48 - 27 июля

Заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Александр Савченко заразился коронавирусом.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской ОГА.

Согласно информации, Савченко был среди контактных лиц главы Прилуцкой районной госадминистрации Олеси Кисленко, у которой 25 июля обнаружили коронавирус. Вчера ему сделали тест, результат оказался положительным.

— Он находится на самоизоляции. Выявлено 21 контактное лицо. В помещении ОГА провели дезинфекцию, — говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель председателя Черниговской ОГА Андрей Подорван, он тоже входит в число контактных лиц.

— Я сделал текст на коронавирус. Результат отрицательный. Председатель ОГА не вошел в перечень контактных, однако протестировался. Результат тоже отрицательный, — отметил он.

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18:02 - 27 июля

В Одессе от Covid-19 умерла жительница Ивано-Франковска, приехавшая на отдых.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

— Пациентка, 1976 года рождения, жительница Ивано-Франковска. Приехала в Одессу на отдых. Госпитализирована 24 июля в 17.00 в крайне тяжелом состоянии… Диагноз — коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, отек легких, ожирение третьей степени (вес — около 200 кг) и другие тяжелые сопутствующие заболевания. Умерла в 19.30, — сообщила Якименко.

По ее словам, на прошлой неделе в Одесской городской инфекционной больнице умерли три человека, которые были инфицированы коронавирусом.

Источник: УНИАН

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17:01 - 27 июля

В Украине из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

Об этом во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского сообщили представители Министерства внутренних дел.

— Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность.

Мы все стремимся возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию, — отметил Зеленский.

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14:56 - 27 июля

С 1 сентября детсады в Одессе хотят открыть в обычном режиме.

Сейчас в одесских детских садиках с соблюдением карантинных норм и в сокращенном режиме работает большинство групп.

В каждой из них может находиться не более 10 детей.

— В детсады, в первую очередь, мы принимаем детей, чьи родители работают, и детей из многодетных семей. С 1 сентября мы должны увеличить количество детей в группах. Многие возвращаются на работу и к нам поступает огромное количество запросов по поводу того, что большинство родителей не могут предоставить документы об официальном трудоустройстве. В то же время документа, который бы регламентировал количество детей в детских садиках, пока нет, — сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич

Директор департамента подчеркнула, что данный документ с перечнем рекомендаций уже разработан, но еще не подписан.

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14:52 - 27 июля

В Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса. Все контактные лица работников суда сдают тесты.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.

Cуд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

— Просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений, — говорится в сообщении.

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13:36 - 27 июля

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 в Одессе на этой неделе откроют медучреждения второй очереди.

Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию будут принимать в ГКБ № 5 на Лидерсовском бульваре. Там будет развернуто дополнительно отделение.

Об этом в ходе дистанционного заседания оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

По ее словам, за последний месяц в Одессе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом – за неделю в среднем фиксируют порядка 160 случаев инфицирования.

— В инфекционной больнице уже занято 39% коек. На стационарном лечении находятся 143 человека, 28 — в реанимации на кислородной поддержке, но без ИВЛ. Принято решение о привлечении дополнительных ресурсов для размещения пациентов с подозрением на коронавирус и открытии еще одного отделения на базе ГКБ №5, где будет 120 коек, в том числе 24 — реанимационные, — отметила Якименко.

Мэр Геннадий Труханов поручил коммунальным службам усилить санобработку в общественных местах, в подъездах жилых домов и на остановках общественного транспорта.

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12:24 - 27 июля

В ВСУ в сутки два новых случая инфицирования коронавирусом, один из больных находится в медучреждении, но состояние его здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Сейчас среди военных болеет 156 человек, за время пандемии выздоровели 570 пациентов и пятеро умерли.

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