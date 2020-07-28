Люблінський трикутник: Україна, Польща та Литва створили новий формат для діалогу

Польща, Литва і Україна заснували формат Люблінський трикутник для координації своїх дій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції глав МЗС України, Польщі та Литви у польському Любліні.

– Це формат стане важливим елементом розвитку і зміцнення центральної Європи, – сказав він.

Він передбачає регулярні зустрічі, включаючи зустрічі на полях багатосторонніх форматів і з залученням обраних партнерів, а також консультації між МЗС трьох країн.

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Люблінський трикутник дасть змогу тісніше контактувати із Європою.

– Ми будемо говорити про економіку, торгівлю, інвестиції, інфраструктуру, туризм – про все те, що здатне ще тісніше об’єднати наші країни, – зазначив глава МЗС України.

Учасники формату домовилися координувати дії для захисту міжнародного права у НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ.

– Немає нічого більш природного в цій частині Європи, ніж союз трьох народів: поляків, литовців і українців, – додав він.

Також Україна, Польща і Литва задекларували, що не визнають незаконну окупацію Росією Криму.

Польщу залучають до переговорів

Україна хоче долучити Польщу до переговорів з деокупації Криму.

МЗС України створили міжнародну платформу Крим – це Україна, на якій хочуть також бачити США, Велику Британію та ЄС.

Польща висловлює свою підтримку Україні в питанні невизнання незаконну окупацію Криму Росією.