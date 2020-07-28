Кулеба рассказал, когда делегация Ирана прибудет в Киев на переговоры

Делегация Ирана прибудет в Украину для переговоров о компенсациях по делу сбитого самолета МАУ.

Их приезд ожидается 29-30 июля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Сумма компенсаций, которую ожидают от Ирана пока неизвестна.

— Мы будем вести переговоры конструктивно, но принципиальной позиции. Есть все основания просить Иран уплатить самую высокую компенсацию за то, что он сделал, — добавил Дмитрий Кулеба.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

8 января самолет Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины был сбит в районе аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после вылета. 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании МАУ, подтвердила, что лайнер сбила ракета, которая попала в него.

Черные ящики самолета успешно расшифровали несмотря на то, что в них были признаки серьезного внешнего повреждения.