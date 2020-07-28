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Факты / Украина / Общество

Украина вводит временный безвиз для граждан Китая

Начиная с 1 августа, Украина устанавливает безвизовый режим для граждан Китая.

Соответствующий указ №295/2020 подписал президент Владимир Зеленский.

Как говорится в документе, безвиз необходим для развития дружественных отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

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Пока безвизовый режим с Китаем будет действовать до 31 января 2021, будет ли продлено действие указа — пока неизвестно.

Граждане смогут посещать и путешествовать по Украине, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Указ Зеленского о безвизе

Согласно указу №289 / 2020 также Украина с 1 августа установит безвизовый режим для граждан шести государств, в частности Аравийского полуострова.

В списке государств — Австралия, Новая Зеландия, Королевство Бахрейн, Кувейт, Султанат Оман и Королевство Саудовская Аравия.

Источник: Офис президента

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