Починаючи з 1 серпня, Україна встановлює безвізовий режим для громадян Китаю.

Відповідний указ №295/2020 підписав президент Володимир Зеленський.

Як йдеться у документі, безвіз необхідний для розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму.

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Поки що безвізовий режим з Китаєм діятиме до 31 січня 2021 року, чи буде продовжено дію указу – поки невідомо.

Громадяни зможуть відвідувати та подорожувати Україною, якщо термін їх перебування в країні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Указ Зеленського про безвіз

Згідно з указом №289/2020 також Україна з 1 серпня встановить безвізовий режим для громадян шести держав, зокрема Аравійського півострова.

У списку держав – Австралія, Нова Зеландія, Королівство, Бахрейн, Кувейт, Султанат Оман та Королівство Саудівська Аравія.