Поступление в магистратуру 2020 — даты сдачи документов

Прием заявлений и документов для поступления в магистратуру будет проходить в Украине с 5 августа по 22 августа.
В 2020 году для поступления в магистратуру необходимо сдать ВНО на все специальности, кроме областей знаний:
- Образование/Педагогика;
- Аграрные науки и продовольствие;
- Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы;
- Музыкальное искусство.
Вступление на обучение для получения степени магистра по этим специальностям начинается не позднее 10 августа и заканчивается не ранее 23 августа. Конкретные сроки устанавливает каждое учреждение высшего образования.
Всем таким абитуриентам нужно сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) — английскому, французскому, немецкому или испанскому. Поступающим на специальности Право и Международное право также нужно пройти единое профессиональное вступительное испытание по праву и общим учебным юридическим компетентностям (ЕПВИ).
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Как подать документы
В 2020 году заявления на вступление в магистратуру подаются только в электронной форме.
Исключения есть для иностранцев и лиц без гражданства, а также тех, кто подает заявления после завершения сроков работы электронных кабинетов.
Поступающие в магистратуру смогут прислать скан-копию заявления и документы на официальную электронную почту приемной комиссии учреждения высшего образования.
Перечень документов, скан-копии которых требуются для регистрации на ЕВЭ/ЕПВИ
- анкета-заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- учетная карточка налогоплательщика;
- документ о полученной степени высшего образования (для лиц, окончивших обучение в прошлые годы);
- фотография для документов;
- медицинская справка (только для поступающих, которые по состоянию здоровья освобождаются от прохождения ЕВЭ/ЕПВИ)
- справка, выданная по месту учебы, о плановом завершении обучения и получении диплома в год поступления (только для поступающих, которые учились в военных учреждениях).
Источник: Министерство образования и науки Украины