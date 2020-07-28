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Факты / Украина

Поступление в магистратуру 2020 — даты сдачи документов

Прием заявлений и документов для поступления в магистратуру будет проходить в Украине с 5 августа по 22 августа.

В 2020 году для поступления в магистратуру необходимо сдать ВНО на все специальности, кроме областей знаний:

  • Образование/Педагогика;
  • Аграрные науки и продовольствие;
  • Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы;
  • Музыкальное искусство.

Вступление на обучение для получения степени магистра по этим специальностям начинается не позднее 10 августа и заканчивается не ранее 23 августа. Конкретные сроки устанавливает каждое учреждение высшего образования.

Всем таким абитуриентам нужно сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) — английскому, французскому, немецкому или испанскому. Поступающим на специальности Право и Международное право также нужно пройти единое профессиональное вступительное испытание по праву и общим учебным юридическим компетентностям (ЕПВИ).

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Поступление в магистратуру 2020 - даты сдачи документов

Как подать документы

В 2020 году заявления на вступление в магистратуру подаются только в электронной форме.

Исключения есть для иностранцев и лиц без гражданства, а также тех, кто подает заявления после завершения сроков работы электронных кабинетов.

Поступающие в магистратуру смогут прислать скан-копию заявления и документы на официальную электронную почту приемной комиссии учреждения высшего образования.

Перечень документов, скан-копии которых требуются для регистрации на ЕВЭ/ЕПВИ

  • анкета-заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • учетная карточка налогоплательщика;
  • документ о полученной степени высшего образования (для лиц, окончивших обучение в прошлые годы);
  • фотография для документов;
  • медицинская справка (только для поступающих, которые по состоянию здоровья освобождаются от прохождения ЕВЭ/ЕПВИ)
  • справка, выданная по месту учебы, о плановом завершении обучения и получении диплома в год поступления (только для поступающих, которые учились в военных учреждениях).

Источник: Министерство образования и науки Украины

Фото: Dreamstime

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