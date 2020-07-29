Большая приватизация принесет Украине около $1 млрд — Шмыгаль

Кабинет министров Украины прогнозирует на 2021 рост ВВП на уровне 4,6%.

В то же время, инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 7,3%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 29 июля.

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Кабмином прогнозируется падение ВВП на 4,8% к концу 2020 года.

— Все будет зависит от того, как мы будем реализовывать запланированные реформы и как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине и мире, — заявил Шмыгаль.

По данным Шмыгаля, большая приватизация предприятий принесет миллиард долларов.

— У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около $1 млрд, — сказал премьер.

ВВП просядет в 2021 году

Укрепление гривны в 2021 году из прогнозных 29,1 грн/$1 до 27 грн/$1 сократит прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием на 0,5 п.п. Об этом говорится в симуляции Министерства развития экономики посвященной укреплению гривны на прогнозные макропоказатели.

Обеспокоенность по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривни, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк.