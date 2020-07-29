Президент поддержал строительство Мемориала Холокоста Бабий Яр в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр.

Участники онлайн-встречи провели обсуждение строительства будущего Мемориального центра холокоста Бабий Яр в Киеве. Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, как важно чтить память жертв холокоста в Украине и поддержал создание такого мемориала.

— Многие украинцы носят высокое звание Праведник народов мира. Это те украинцы, которые спасали евреев во время холокоста, часто ценой собственной жизни. Создание мемориала очень важно для нашей страны, ведь в ее истории было много трагических событий. Поэтому мы должны помнить о них и рассказывать будущим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они есть в наших рассказах, памяти, книгах. Очень хочется, чтобы этот проект воплотился в жизнь и мы вместе с вами создали историю, — рассказал Владимир Зеленский.

Председатель наблюдательного совета фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа. Поскольку в этом месте погибли представители и других национальностей, в частности, украинцы, белорусы и поляки.

Наши цели одинаковые – бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива – не просто памятник, а выдающийся мемориал с музеем и исследовательским центром, что будет способствовать повышению уровня толерантности в обществе и иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания. Во всем мире такие институции создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц, отметил он.

В то же время президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подчеркнул, что будущий мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм. Этот проект обязан быть международным и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

— Это третье поколение, которое знает о холокосте. Но если про Аушвиц знают практически все, то история Бабьего Яра почти неизвестна для молодежи. Я хочу, чтобы в Киев приезжали увидеть Бабий Яр, чтобы понять, что здесь произошло, — отметил Рональд Лаудер.

Президент Польши 1995–2005 гг. Александр Квасневский добавил, что проект существенно повлияет на имидж Украины. Мы хотим серьезно и чувственно поговорить о том, что произошло 80 лет назад. И с этой историей смотреть и понимать, как нам жить в будущем. Этот проект имеет огромное влияние на то, как люди будут понимать современную Украину, подчеркнул он.

В состав совета приглашен первый президент Украины (1991 – 1994 гг.) Леонид Кравчук. Он сказал, что будущий мемориал должен быть объективно правдивым, честным и гуманным.

— Эта инициатива интересная, важная и всеобъемлющая. Но мы должны спроектировать ее так, чтобы не было разночтений. Нам нужно все сделать так, чтобы она соответствовала самым высоким гуманитарным целям, — заявил он.

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По словам министра иностранных дел и вице-канцлера Германии 1998–2005 гг. Йошки Фишера, основная цель этого проекта — просветительство и обращение к молодому поколению. Мы будем использовать инновационные технологи для того, чтобы сохранить историю, рассказал он.

Член наблюдательного совета фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр Вячеслав Вакарчук подчеркнул, что строительство комплекса – это вопрос сохранения справедливой истории Украины.

— Очень важно показать, что Украина – это часть цивилизованного мира, чтит свою память, знает свою историю, — рассказал Вакарчук.

Участники встречи обсудили дальнейшее партнерство, создание рабочей группы для координации в рамках работы над мемориалом, а также для подготовки к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

К слову, в партнерстве с украинским кинорежиссером Сергеем Лозницей фонд Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр выпустит документальный полнометражный фильм о Бабьем Яре.