Президент підтримав будівництво Меморіалу Голокосту Бабин Яр у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр. Учасники онлайн-зустрічі обговорили будівництво майбутнього Меморіального центру голокосту Бабин Яр у Києві.

Володимир Зеленський наголосив на важливості вшанування пам’яті жертв голокосту в Україні та підтримав створення такого меморіалу.

– Багато українців носять високе звання Праведника народів світу. Це українці, які часто ціною власного життя рятували євреїв у голокост. Створення меморіалу – дуже важливе для нашої країни, адже в її історії було багато трагічних сторінок. Тому ми маємо пам’ятати про них і розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, пам’яті, книгах. Дуже хочеться, щоб цей проект було втілено в життя і ми разом з вами збудували історію, – розповів Володимир Зеленський.

Голова наглядової ради фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не лише для єврейського народу. Адже в цьому місці загинули представники інших національностей, зокрема українці, білоруси та поляки.

У нас одна мета – боротися за свободу та демократію наших народів. Ця ініціатива – не просто пам’ятник, а визначний меморіал, де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності в суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України в світі та міжнародного визнання. Такі інституції створюються у партнерстві з державою за підтримки перших осіб, зазначив він.

Водночас президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив: майбутній меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на запитання, що таке антисемітизм. Цей проект має бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

– Це третє покоління, яке знає про голокост. Але якщо про Аушвіц знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб люди приїжджали до Києва побачити Бабин Яр, щоб зрозуміти, що тут сталося, – зазначив він.

Президент Польщі 1995–2005 рр. Александр Квасневський додав, що проект матиме суттєвий вплив на імідж України. Ми хочемо серйозно та чуттєво говорити про те, що відбулося 80 років тому. І з цією історією дивитися та розуміти, як нам жити в майбутньому. Цей меморіал впливатиме на те, як люди розумітимуть сучасну Україну, підкреслив він.

До складу наглядової ради був долучений перший президент України (1991 – 1994 рр.) Леонід Кравчук. Він зазначив, що майбутній меморіал має бути об’єктивно правдивим, чесним та гуманним.

– Ця ініціатива цікава, важлива та всеосяжна. І ми маємо спроектувати її так, щоб не було різночитань. Нам потрібно зробити все так, щоб вона відповідала найвищим гуманітарним цілям, – заявив він.

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За словами міністра закордонних справ і віце-канцлера Німеччини 1998–2005 рр. Йошки Фішера, основна мета цього проекту – просвітництво та звернення до молодого покоління. Ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію, наголосив міністр.

А член наглядової ради фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр В‘ячеслав Вакарчук підкреслив, що будівництво комплексу є питанням збереження справедливої історії України.

– Дуже важливо показати, що Україна є частиною цивілізованого світу, шанує свою пам’ять, знає свою історію, – сказав він.

Учасники зустрічі обговорили подальше партнерство, створення робочої групи для координації сторін у рамках створення меморіалу, а також для підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

До слова, у партнерстві з українським кінорежисером Сергієм Лозницею фонд Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр випустить документальний повнометражний фільм про Бабин Яр.