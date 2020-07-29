Велика приватизація принесе Україні майже $1 млрд – Шмигаль

Кабінет міністрів України прогнозує на 2021 рік зростання ВВП на рівні 4,6%.

У той же час, інфляція в 2021 році прогнозується на рівні 7,3%, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 29 липня.

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Кабміном прогнозується падіння ВВП на 4,8% до кінця 2020 року.

– Все буде залежати від того, як ми будемо реалізовувати заплановані реформи і як буде розвиватися ситуація з коронавірусів в Україні та світі, – заявив Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що в наступному році зросте мінімальна зарплата.

За даними Шмигаля, велика приватизація підприємств принесе мільярд доларів.

– У нас також великі очікування від великої приватизації, яка повинна в найближчі роки принести в бюджет близько $1 млрд, – сказав прем’єр.

ВВП просяде в 2021 році

Зміцнення гривні в 2021 році з прогнозних 29,1 грн/$1 до 27 грн/$1 скоротить приріст реального ВВП в порівнянні з базовим сценарієм на 0,5 п.п. Про це йдеться в симуляції Міністерства розвитку економіки присвяченій зміцненню гривні на прогнозні макропоказники.

Стурбованість з приводу можливого формування в 2021 році більше міцної гривні, ніж прогнозувалося, висловив Національний банк.