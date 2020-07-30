Экологи молчат об обмелении и загрязнении Днепра – Ассоциация рыболовов

Резкое обмеление и загрязнение Днепра приобрело катастрофические масштабы, ситуация может угрожать жизни миллионов людей. По официальным данным, две трети населения Украины потребляют и используют воду крупнейшей реки страны для своих нужд.

Однако из-за бесхозяйственного отношения в водоеме размножилась растительность и появились виды, такие как медузы, которых никогда здесь не было.

По словам главы Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова, на протяжении последних 20 лет Днепр обмелел более чем на два метра, поэтому вода очень хорошо прогревается солнцем, а в его заливах можно встретить большое количество медуз.

Особую опасность, предупреждает эксперт, представляют дноуглубительные работы на реке Припять. Ведь поднятый радиационный ил обязательно попадет в водопровод Киева и может отравить столицу и весь центральный регион Украины.

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Большинство экологических активистов обходят стороной эту тему и даже вредят реальному восприятию информации.

Так показательные проплаченные митинги с плакатами, которые обычно очень часто проводятся во время выборов, лишь отвлекают внимание от настоящих угроз жизни и здоровью миллионов наших соотечественников.

— Решить эти и многие другие экологические проблемы страны сможет только продуманная государственная стратегия, рассчитанная на годы, и сознательные усилия всех украинцев, — убежден Александр Чистяков.

К слову, ранее мы публиковали список 11 пляжей Киева, на которых Госпродспоживслужба обнаружила кишечную палочку.