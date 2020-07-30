Екологи мовчать про обміління і забруднення Дніпра – Асоціація рибалок

Різке обміління і забруднення Дніпра набуло катастрофічних масштабів, ситуація може загрожувати життю мільйонів людей. За офіційними даними, дві третини населення України споживає і використовує воду найбільшої річки країни для своїх потреб.

Але через безгосподарне ставлення у водоймі розмножилася рослинність і з’явилися види, такі як медузи, яких ніколи тут не було.

За словами голови Асоціації рибалок України Олександра Чистякова, протягом останніх 20 років Дніпро обмілів на понад два метри, тому вода дуже добре прогрівається сонцем, а в його затоках можна зустріти велику кількість медуз.

Особливу небезпеку, попереджає експерт, становлять днопоглиблювальні роботи на річці Прип’ять. Адже піднятий радіаційний мул обов’язково потрапить у водопровід Києва і може отруїти столицю і весь центральний регіон України.

Читайте: Рибалка у США побив рекорд, зловивши форель-монстра

Більшість екологічних активістів обходять стороною цю тему і навіть шкодять реальному сприйняттю інформації.

Так показові проплачені мітинги з плакатами, які зазвичай дуже часто проводяться під час виборів, лише відволікають увагу від справжніх загроз життю і здоров’ю мільйонів наших співвітчизників.

– Вирішити ці та багато інших екологічних проблем країни зможе тільки продумана державна стратегія, розрахована на роки, і свідомі зусилля всіх українців, – переконаний Олександр Чистяков.

До слова, раніше ми публікували список 11 пляжів Києва, на яких Держпродспоживслужба виявила кишкову паличку.

Джерело: 5 канал