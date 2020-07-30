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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 30 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 1 197 человек. Всего в стране уже 68 794 случая заражения.

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10:02 - 30 июля

В Киеве по состоянию на 30 июля зафиксировали 8 131 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки 199 человек заболели Covid-19.

За все время пандемии в столице от осложнений, которые вызывает коронавирус, умерли 132 человека. За последние сутки летальные случаи не фиксировали.

2 877 пациентов выздоровели, 5 122 — находятся на лечении.

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09:05 - 30 июля

30 июля зафиксировано 1 197 положительных тестов на Covid-19. Общее количество больных в Украине достигло 68 794 человек.

Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 673 украинца, из них 23 — за прошедшие сутки.

Выздоровели за день 760 человек, а в целом — 38 154. Сейчас болеют Covid-19 28 967 украинцев.

Худшая статистика в Киеве, где 199 новых случаев, 131 – во Львовской, 105 – в Ровенской и 104 — в Ивано-Франковской областях.

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23:40 - 29 июля

Коронавирус обнаружили у заместителя Саакашвили Александра Ольшанского.

Об этом сообщили в Офисе простых решений и результатов: положительный тест Ольшанский получил еще 22 июля.

Информация о его состоянии и течение болезни пока отсутствует.

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23:13 - 29 июля

В Тернопольской области мужчина заболел коронавирусом третий раз.

Начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук добавил, что количество таких случаев за последние месяцы растет.

По состоянию на конец июля в определенных регионах области наблюдается агрессивность вируса. В частности, в Монастырисском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

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21:30 - 29 июля

В Украине в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Также он отметил, что сейчас Минздрав разрабатывает все необходимые меры безопасности.

По словам Степанова, для получения качественного образования пребывание детей в школе является необходимым условием. Однако должны быть четко установлены правила, которые создадут безопасные для обучения условия.

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19:11 - 29 июля

Коронавирус в КПИ обнаружили еще у 81 курсанта, которые учатся и живут в общежитии Института специальной связи и защиты информации.

По состоянию на среду, 29 июля, Covid-19 болеют 133 курсанта.

Десять из них лечатся в столичных больницах, остальные — в общежитии КПИ, под наблюдением медиков.

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18:03 - 29 июля

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале напомнил, куда украинцам можно лететь в отпуск.

Сейчас ситуация относительно поездок за границу следующая:

  • Болгария разрешает въезд при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до прибытия.
  • Турция, Египет — въезд и возвращение без ограничений.
  • Черногория, Албания — 14-дневная самоизоляция по прибытии в Украину.
  • Хорватия требует обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделанный в течение последних 48 часов.

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16:39 - 29 июля

В Крыму коронавирусом от начала пандемии заболели 1 505 человек, из них 342 — в Севастополе. В целом от болезни умерли 42 пациента.

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13:19 - 29 июля

10 областей Украины не соответствуют критериям для послабления карантина.

По информации Минздрава, сложной ситуация остается в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, в Закарпатской области загруженность коек превышает допустимый показатель и составляет 65,27%.

А в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях превышает установленное значение динамика распространения болезни.

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12:14 - 29 июля

В Ивано-Франковске сложная ситуация с количеством коек в городских больницах. Об этом сообщила руководитель управления здравоохранения города Мария Бойко.

В то же время в регионе подтвердили 4 342 случая инфицирования коронавирусом, за сутки — 118 новых.

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