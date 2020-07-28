Формально обязанности Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе до указа президента Владимира Зеленского будет исполнять первый заместитель главы украинской делегации, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом заявил сам Резников во время онлайн-дискуссии по безопасности и политическим вызовам Минского процесса и переговорам в нормандском формате.

Комментируя решение Кучмы о выходе из ТКГ, он отметил, что второй президент Украины уже шесть лет занимается переговорами в Минске и давно говорил Зеленскому о готовности уйти на отдых.

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— Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять теми процессами. Но я хочу обратить внимание — давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации, — отметил Резников.

По его словам, до указа Кучма остается главой делегации в ТКГ.

Вице-премьер сказал, что кандидата на эту должность в ближайшее время определит именно глава государства.

Выход Кучмы с ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля заявил о решении Леонида Кучмы выйти из переговорной группы по Донбассу.

Он также поблагодарил второго президента страны за усилия, приложенные для разблокирования Минского процесса.

При этом Кучма сообщил, что готов делиться опытом и консультировать участников ТКГ для установления мира в Украине.