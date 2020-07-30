Кравчук представлятиме Київ у ТКГ на громадських засадах – розпорядження

Перший президент Леонід Кравчук представлятиме Україну на переговорах у Мінську на громадських засадах.

Про це йдеться у розпорядженні №424/2020-рп президента Володимира Зеленського.

– Увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Кравчука Леоніда Макаровича – президента України у 1991-1994 роках, визначивши його главою делегації. Вивести зі складу делегації України для участі у ТКГ Леоніда Кучму, увільнивши його від виконання обов’язків глави делегації, – йдеться в документі.

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Указ стає чинним із дня його опублікування.

Кучма пішов з ТКГ

Другий президент України Леонід Кучма 28 липня заявив, що виходить з переговорної групи щодо Донбасу.

Леонід Кучма зазначив, що за останній рік робота у ТКГ була продуктивною. Він продовжить консультувати українську делегацію.

Екс-президент брав участь у переговорах з 2014 року.