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Факты / Украина

На Донбассе — почти тишина: зафиксирован один обстрел

Оккупанты за сутки один раз нарушили перемирие на Донбассе. В частности, выстрел из подствольного гранатомета зафиксирован в районе Новолуганского.

Это был провокационный выстрел, поэтому силы ООС на него не отвечали.

За трое суток режима прекращения огня раненых и погибших среди военных ВСУ нет.

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С начала суток 30 июля враг один раз стрелял из гранатомета вблизи Новотошковского, а также использовал стрелковое оружие.

Ситуация в Донбассе сейчас полностью контролируемая.

В первый день перемирия на Донбассе 27 июля ОБСЕ зафиксировало 111 нарушений.

Среди них – 21 взрыв. Также в Луганской области 21 из 22 единиц вооружения боевиков не находилась на нужной дистанции от линии разграничения.

Более того, российские наемники ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ.

О полном прекращении огня на Донбассе стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

Фото: Dreamstime

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