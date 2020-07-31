Иран компенсирует деньги за сбитый самолет МАУ

Власти Ирана согласились выплатить компенсацию за сбитый самолет Международных авиалиний Украины. О выплатах семьям погибших граждан Украины еще речь не идет — переговоры продолжаются.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, что многие пассажиры были гражданами Ирана (в некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами).

— Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения, — сказал Мусави.

Он также добавил, что с украинцами переговоры продолжатся и напомнил, что Тегеран несет ответственность за то, что случилось.

Читайте: Катастрофа МАУ в Иране: Украина не согласна с версией о человеческой ошибке

Катастрофа самолета МАУ в Иране

Рано утром 8 января Boeing 737-800 авиакомпании МАУ был сбит в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после вылета в Киев.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту было 11 украинцев. Больше всего своих граждан в авиакатастрофе потеряли Иран и Канада – 82 и 63 соответственно.

Иранские власти 11 января признали ошибку своих военных, которые сбили лайнер.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

20 июля черные ящики самолета МАУ доставили для расшифровки в Париж.

Источник: IRNA