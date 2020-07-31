Іран компенсує кошти за збитий літак МАУ

Влада Ірану погодилася виплатити компенсацію за збитий літак Міжнародних авіаліній України. Про виплати сім’ям загиблих громадянам України ще не йдеться – переговори тривають.

Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві зазначив, що багато пасажирів були громадянами Ірану (у деяких іранців було подвійне громадянство, але Іран вважає їх своїми громадянами).

– Іран погодився виплатити компенсацію за літак, однак реалізація цього питання займе час і має різні аспекти з технічної і правової точок зору, – сказав Мусаві.

Він також додав, що з українцями переговори продовжаться і нагадав, що Тегеран несе відповідальність за те, що трапилося.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані

Рано вранці 8 січня Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ було збито в районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після вильоту до Києва.

Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців. Найбільше своїх громадян в авіакатастрофі втратили Іран і Канада – 82 і 63 відповідно.

Іранська влада 11 січня визнала помилку своїх військових, які збили лайнер.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

20 липня чорні скриньки літака МАУ доставили для розшифрування до Парижа.

Джерело: IRNA