Луцкий террорист Максим Кривош, которого после стрельбы и захвата заложников в Луцке, отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога, объявил голодовку, жалуясь на условия.

Подозреваемый решил голодать из-за того, что на него надевают наручники.

— Первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры, — пишет издание со ссылкой на адвоката Максима Кривоша Сергея Тиможинского.

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Кроме того, по словам адвоката, его подзащитному не дают сменную одежду.

В пресс-службе прокуратуры прокомментировали ситуацию. По их словам, жалоб от Максима Кривоша на условия СИЗО прокуроры не слышали.

Захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус с людьми. Инцидент произошел около 10.00.

В транспортном средстве находились 13 человек. Кроме того, он открыл стрельбу в центре города.

Весь день правоохранители пытались освободить заложников и договориться с мужчиной. Среди требований террориста был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также чтобы все смотрели фильм Земляне (2005).

Вечером после разговора с главой государства мужчина отпустил часть заложников, а чуть позже его удалось обезвредить.

Ему сообщили о подозрении, взяли под стражу, а затем Кривоша отправили в СИЗО на 60 дней.

Источник: ИА ВолиньPost

Фото: Нацполиция