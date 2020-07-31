Луцький терорист Максим Кривош, якого після стрілянини і захоплення заручників у Луцьку, відправили у СІЗО на два місяці без права внесення застави, оголосив голодування, скаржачись на умови.

Підозрюваний вирішив голодувати через те, що на нього надягають наручники.

– Перші три дні перебування у СІЗО спецзасоби не застосовували. Тепер же наручники надягають щоразу, коли випускають з камери, – пише видання з посиланням на адвоката Максима Кривоша Сергія Тиможинського.

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Крім того, за словами адвоката, його підзахисному не видають змінний одяг.

У прес-службі прокуратури прокоментували ситуацію. За їхніми словами, скарг від Максима Кривоша на умови СІЗО прокурори не чули.

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня у Луцьку Максим Кривош захопив автобус з людьми. Інцидент стався близько 10.00.

У транспортному засобі перебувало 13 осіб. Крім того, він відкрив стрілянину у центрі міста.

Весь день правоохоронці намагалися звільнити заручників і домовитися з чоловіком. Серед вимог терориста була розмова з президентом України Володимиром Зеленським, а також щоб всі дивилися фільм Земляни (2005).

Увечері після розмови з главою держави чоловік відпустив частину заручників, а трохи пізніше його вдалося знешкодити.

Йому повідомили про підозру, взяли під варту, а потім Кривоша відправили в СІЗО на 60 днів.

Джерело: ІА ВолиньPost

Фото: Нацполіція