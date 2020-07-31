Школярі у Києві щодня починатимуть навчання із гімну України

У новому навчальному році в усіх школах Києва навчання розпочинатиметься із гімну України.

Про це повідомив депутат Київради Олег Бондарчук.

Рішення було ухвалено у четвер, 30 липня.

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Щоденне виконання гімну України стане обов’язковим для усіх столичних шкіл.

Бондарчук зазначив, що це посприяє вихованню патріотизму серед підлітків.

Депутат Ігор Мірошниченко також додав, що у багатьох країнах світу такий початок шкільного навчання давно став традицією, зокрема, у США.

Шкільне навчання і карантин

Днями у МОЗ затвердили рекомендації щодо організації навчання у школах з 1 вересня.

Так, до роботи не будуть допускати вчителів із підвищеною температурою, а маски потрібно буде носити всюди, окрім уроків.

Учнів, у яких виявлять симптоми захворювання за відсутності батьків, рекомендують тимчасово ізолювати.