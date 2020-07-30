Вопрос, пойдут ли дети в школу 1 сентября в Украине, волновал многих. Поэтому главный санврач Виктор Ляшко уже утвердил временные рекомендации по организации обучения с 1 сентября.

Среди прочего, они предусматривают, что к работе не допустят работников с температурой выше 37,2°C. Кроме того, руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.

Также учителя перед уроками должны опросить учеников и обследовать, нет ли у них признаков респираторных заболеваний. Учеников, у которых обнаружат симптомы заболевания при отсутствии родителей, рекомендуют временно изолировать.

Находиться в помещении школы и передвигаться по ее территории нужно только в маске. Во время урока ее можно снять.

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Тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти з 1 вересня by Віта Гірко on Scribd

Дирекция школы также должна позаботиться о том, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время. А персонал должны обеспечить защитными масками из расчета одна маска на три рабочих часа.

Проветривать помещение придется после каждого занятия в течение 10 мин.

О том, что обучение в школах возобновится с 1 сентября в большинстве регионов уже сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, для получения качественного образования пребывание детей в учебных заведениях является необходимым условием.