Кличко рассказал, будет ли школа с 1 сентября в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 1 сентября 2020 года школьники столицы могут вернуться за парты. Однако от эпидситуации зависит, будет ли школа с 1 сентября.

По его словам, сейчас активно идет подготовка к новому учебному году. 7 августа департамент образования КГГА должен предоставить четкий план действий.

Также Кличко подчеркнул, что у города есть несколько планов по восстановлению школьного учебного процесса в 2020 году.

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Мер Киева подчеркнул, что большинство учебных заведений столицы уже снабжены средствами индивидуальной защиты, антисептиками и дезинфекторами.

— Мы выделили почти 4 млрд грн на подготовку учреждений к новому учебному году. Больше всего средств — около 2 млрд — направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы, — сказал Кличко.

Также в 2020 году в Киеве планируют открыть семь новых учебных заведений.

Министр здравоохранения Украины заявил, что в Украине в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября.

По словам Степанова, для получения качественного образования пребывание детей в школе является необходимым условием.