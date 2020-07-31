Утвержден полный список городов и районов из красной, оранжевой и желтой зон

В Украине установлены новые уровни эпидемической опасности распространения коронавируса.

Зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании 31 июля, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Это решение заработает с 3 августа.

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Со своей стороны глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сообщил, что комиссия определила регионы, где будет установлен красный уровень опасности распространения коронавируса.

— С понедельника, 3 августа, в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области, — сказал Степанов.

В оранжевую зону попали:

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области и Бучацкий район Тернопольской области.

В желтую зону попали:

города Винница и Могилев-Подольский, Винницкой, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области, город Нововолынск, Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области, города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области, города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области.

Кроме того, попали в желтую зону:

Яремче, Богородчанский, Городеневский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области, Жолковский, Яворовский и Каменно-Бугский районы Львовской области, Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на 31 июля в Украине уже почти 70 тыс. больных коронавирусом. За прошедшие сутки было зафиксировано 1 090 новых случаев инфицирования.

Наибольшее количество случаев Covid-19 зарегистрировали во Львовской области — 147, Ивано-Франковской — 111, а также в городе Киеве — 110.

Количество лиц, излечившихся от коронавируса, превысило количество заболевших в четырех областях Украины за сутки.