Затверджено повний список міст і районів з червоної, помаранчевої та жовтої зон

В Україні встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Зелену, жовту, помаранчеву і червону зони встановила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні 31 липня, повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Це рішення запрацює з 3 серпня.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Зі свого боку глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що комісія визначила регіони, де буде встановлено червоний рівень небезпеки поширення коронавірусу.

– З понеділка в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області, – сказав Степанов.

До помаранчевої зони потрапили:

Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький і Любашівський райони Волинської області, Тисменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області та Бучацький район Тернопільської області.

До жовтої зони потрапили:

міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калиновський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони Вінницької області, місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцовський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області, міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романовський і Черняховський райони Житомирської області, міста Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а також Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області.

Крім того, потрапили до жовтої зони:

Яремче, Богородчанський, Городеневскій, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області, Жовківський, Яворівський та Кам’яно-Бузький райони Львівської області, Бережанський, Гусятинський, Монастириський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на 31 липня в Україні вже майже 70 тис. хворих на коронавірус. За минулу добу було зафіксовано 1 090 нових випадків інфікування.

Найбільшу кількість випадків Covid-19 зареєстрували у Львівській області – 147, Івано-Франківській – 111, а також у місті Києві – 110.

Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, перевищила кількість захворілих у чотирьох областях України за добу.