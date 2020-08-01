После длительной тяжелой болезни на 42 году жизни умер Андрей Гергерт, который был командиром восьмого отдельного батальона Аратта, а также заместителем командира Украинской добровольческой армии.

Он также был известен под позывным Червень.

О смерти Андрея Гергерта сообщили его собратья на странице батальона в Facebook.

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Андрей Гергерт участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Сначала он был заместителем командира второго запасного батальона, а позже — командиром восьмой отдельной роты, которая со временем стала батальоном.

В 2016 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

У Андрея Гергерта осталась жена и четверо детей.

Недавно, в конце июля, не стало еще одного украинского защитника. Умер Олег Черевко — боец ​​полка Нацгвардии Азов, которого сильно избили 21 июля.

Фото: Andriy Gergert