После длительной тяжелой болезни на 42 году жизни умер Андрей Гергерт, который был командиром восьмого отдельного батальона Аратта, а также заместителем командира Украинской добровольческой армии.
Он также был известен под позывным Червень.
О смерти Андрея Гергерта сообщили его собратья на странице батальона в Facebook.
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Андрей Гергерт участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Сначала он был заместителем командира второго запасного батальона, а позже — командиром восьмой отдельной роты, которая со временем стала батальоном.
В 2016 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
У Андрея Гергерта осталась жена и четверо детей.
Недавно, в конце июля, не стало еще одного украинского защитника. Умер Олег Черевко — боец полка Нацгвардии Азов, которого сильно избили 21 июля.
Фото: Andriy Gergert