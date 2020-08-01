Після тривалої важкої хвороби на 42 році життя помер Андрій Гергерт, який був командиром восьмого окремого батальйону Аратта, а також заступником командира Української добровольчої армії.

Він також був відомий під позивним Червень.

Про смерть Андрія Гергерта повідомили його побратими на сторінці батальйону у Facebook.

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Андрій Гергерт брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року. Спочатку він був заступником командира другого запасного батальйону, а пізніше – командиром восьмої окремої роти, яка з часом стала батальйоном.

У 2016 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У Андрія Гергерта залишилась дружина і четверо дітей.

Нещодавно, наприкінці липня, не стало ще одного українського захисника. Помер Олег Черевко – боєць полку Нацгвардії Азов, якого сильно побили 21 липня.

Фото: Andriy Gergert