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Факты / Украина / Общество

Местные власти могут лишь усиливать карантин — Степанов

Местные власти могут лишь усиливать карантин. Отменять ограничения они могут, только если есть разрешение Кабмина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 августа.

— Законодательство не предусматривает, чтобы местные органы могут смягчать карантин, — отметил министр.

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В Украине с 1 августа начали действовать новые правила адаптивного карантина. Страну разделили на четыре зоны.

Если в регионе красный уровень — там должны остановить общественный транспорт, закрыть детсады, кафе, рестораны, гостиницы и прочее.

Луцк отказался усиливать карантин

В Луцке не будут усиливать карантин, несмотря на то, что город оказался в красной зоне эпидемиологической опасности.

Местные власти считают, что мотивы, по которым Луцк отнесли к красной зоне, непонятны. Такие меры избавят от работы тысячи жителей, а также это нанесет ущерб бюджету города.

Источник: Минздрав

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