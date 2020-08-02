Місцева влада може лише посилювати карантин – Степанов

Місцева влада може лише посилювати карантин. Скасовувати обмеження вони можуть, тільки, якщо є дозвіл Кабміну.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 2 серпня.

– Законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом’якшувати карантин, – зазначив міністр.

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В Україні з 1 серпня почали діяти нові правила адаптивного карантину. Країну поділили на чотири зони.

Якщо у регіоні червоний рівень – там мають зупинити громадський транспорт, закрити дитсадки, кафе, ресторани, готелі та інше.

Луцьк відмовився посилювати карантин

У Луцьку не будуть посилювати карантин, попри те, що місто опинилося у червоній зоні епідеміологічної небезпеки.

Місцева влада вважає, що мотиви, за якими Луцьк віднесли до червоної зони, незрозумілі. Такі заходи позбавлять роботи тисяч жителів, а також це завдасть шкоди бюджету міста.