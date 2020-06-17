Бизнес-модель сотрудничества ОПЗ и АГТ интересна для обеих сторон — Колот

В основу сотрудничества между Одесским припортовым заводом и компанией Агро Газ Трейдинг, являющейся поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, положен принцип долгосрочного планирования. Это позволяет реализовать такую бизнес-модель, которая интересна и для ОПЗ, и для АГТ.

Об этом сообщил партнер компании АГТ Владимир Колот в интервью РБК-Украина.

— Как раз из-за неграмотного и недальновидного сотрудничества с партнерами после ЭРУ и до нас у завода и накопилась такая задолженность перед поставщиками газа. Эти проекты не были успешными. У нас абсолютно другой коммерческий подход к работе с ОПЗ, основанный на расчетах и долгосрочных прогнозах. В стоимость услуги по переработке мы заложили доходную часть для завода, которая будет идти на погашение его задолженности. Бизнес-модель нашего сотрудничества интересна для обеих сторон, — отметил Колот, отвечая на вопрос, почему АГТ начала сотрудничество с ОПЗ, который к моменту подписания договора на поставку давальческого сырья имел долг в размере 2,2 млрд грн.

По словам Александра Горбуненко, генерального директора и управляющего партнера АГТ, вопреки снижению цен на азотные удобрения на мировых рынках, сотрудничество с ОПЗ остается экономически целесообразным.

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— 15 июля 2019 года мы подписали договор, а запуск завода произошел 4 августа. Работа с Одесским припортовым заводом для нас экономически целесообразна, несмотря на глобальное снижение цены азотных удобрений. Ведь мировые котировки цен на газ тоже падают, но гораздо большими темпами. Поэтому маржа присутствует, и она нам интересна. Что касается такого существенного фактора, как задолженность перед национальным монополистом газового рынка Украины, то на самом деле нас это не только не смутило, но и подтолкнуло к идее повышения своего ценового предложения для ОПЗ в момент переговоров. В итоге мы включили в него сумму для погашения задолженности перед Нафтогазом, что отчасти позволило нам победить в конкурентной борьбе и сделать лучшее предложение среди девяти участников переговоров летом прошлого года, — заявил Горбуненко.

Отметим, ОПЗ входит в перечень предприятий, которые готовят к приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является компания Pericles Group Advisory.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 июля в Украине должен заработать полноценный рынок газа для населения.