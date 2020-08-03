ОПЗ відзвітував про результати роботи в другому кварталі 2020

Одеський припортовий завод опублікував звітність за підсумками другого кварталу 2020 року. Виходячи з опублікованих даних, прибуток заводу склав 27,7 млн ​​грн без урахування курсових різниць, а чистий дохід від реалізації продукції склав 504,6 млн грн.

За період квітень-червень заводом було вироблено 210,6 тис. т карбаміду та 141 тис. т аміаку, з них товарного аміаку – 20,6 тис. т. Фонд оплати праці в порівнянні з першим кварталом зріс на 30%. Податкові відрахування склали 141,1 млн грн, що на 6% більше в порівнянні з першим кварталом 2020.

Зміцнення гривні в другому кварталі дозволило скоротити борги перед холдингом Ostchem ltd на 3,4%, до 8,8 млрд грн.

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У другому кварталі 2020 випускаються заплановані роботи по модернізації агрегату №2 з виробництва аміаку, а також були проведені підготовчі роботи та профінансований плановий капітальний ремонт агрегату №1 з виробництва карбаміду. Ремонт агрегату №1 стартував 5 липня.

Раніше повідомлялося, що зацікавлені групи намагаються дестабілізувати роботу ОПЗ, чинячи тиск на членів правління заводу та здійснюючи інформаційні атаки.

На думку в.о. директора ОПЗ Миколи Синиці, ситуація пов’язана з процедурою конкурсного відбору та визначення замовника з переробки сировини і відвантаження готової продукції для ОПЗ, до другого етапу якого не були допущені компанії, що не мають досвіду продажів мінеральних добрив.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бізнес-модель співпраці ОПЗ і АГТ цікава для обох сторін.