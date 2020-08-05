Луцкий инцидент был чрезмерно заполитизирован – политолог

Ситуация с захватом заложников в Луцке решилась благополучно благодаря усилиям правоохранителей и участию президента, однако инцидент был сильно заполитизирован и сопровождался множеством безосновательных конспирологических теорий.

Речь об этом идет в материале политолога Владимира Фесенко Политические тенденции июля 2020, опубликованном на его странице в Facebook.

Характерная тенденция — чрезмерная политизация в оценке этого события. Луцкий инцидент оценивался через призму отношения к президенту Зеленскому, министру Авакову, правоохранительным органам и силовым структурам. Политически окрашенная эмоция доминировала над рациональной оценкой этого события. Поучительным стал не столько сам инцидент, сколько общественная реакция на него и характер дискуссии по поводу действий правоохранителей и президента, — отмечает Фесенко.

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Политолог также указал на безосновательность всех конспирологических теорий вокруг происшествия.

— Отмечу одну специфическую особенность украинской политики. У нас крайне сложно что-то утаить. Все сливают все, вплоть до телефонных разговоров президента с иностранными руководителями. И любые сложные комбинации в большинстве случаев заканчиваются не тем результатом, что планировался, — подчеркнул он.

Фесенко также обратил внимание на то, что участие Зеленского в переговорах с захватчиком вызвало широкую дискуссию о том, нужно ли вести переговоры с террористами и правильно ли идти на уступки в таких переговорах.

— Однозначного ответа на эти вопросы нет. Все зависит от конкретной ситуации и обстоятельств. Вопреки распространённым мифам, даже в Израиле неоднократно происходили и переговоры с террористами, и определённые уступки в таких переговорах в обмен на жизнь заложников. В конечном итоге, важен результат – отсутствие (или количество жертв), освобождение (или гибель) заложников. А Луцкий инцидент с захватом автобуса с заложниками завершился мирным исходом, — подытожил политолог.

Террорист в Луцке

21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус с людьми. Инцидент произошел около 10.00.

В транспортном средстве находились 13 человек. Кроме того, он открыл стрельбу в центре города.

Весь день правоохранители пытались освободить заложников и договориться с мужчиной. Среди требований террориста был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также чтобы все смотрели фильм Земляне (2005).

Вечером после разговора с главой государства мужчина отпустил часть заложников, а чуть позже его удалось обезвредить.

Ему сообщили о подозрении, взяли под стражу, а затем Кривоша отправили в СИЗО на 60 дней.