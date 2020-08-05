Луцький інцидент був надмірно заполітизований – політолог

Ситуація із захопленням заручників в Луцьку завершилась благополучно завдяки зусиллям правоохоронців та участі президента, проте інцидент був сильно заполітизований і супроводжувався безліччю безпідставних конспірологічних теорій.

Про це йдеться в матеріалі політолога Володимира Фесенка Політичні тенденції липня 2020, опублікованому на його сторінці в соцмережі Facebook.

– Характерна тенденція – надмірна політизація в оцінці цієї події. Луцький інцидент оцінювався через призму ставлення до президента Зеленського, міністра Авакова, правоохоронних органів і силових структур. Політично зафарбована емоція домінувала над раціональною оцінкою цієї події. Повчальним став не стільки сам інцидент, скільки суспільна реакція на нього і характер дискусії з приводу дій правоохоронців і президента, – зазначає Фесенко.

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Політолог також вказав на безпідставність усіх конспірологічних теорій навколо події.

– Зазначу одну специфічну особливість української політики. У нас вкрай складно щось приховати. Всі зливають все, аж до телефонних розмов президента з іноземними керівниками. І будь-які складні комбінації в більшості випадків закінчуються не тим результатом, що планувався, – підкреслив він.

Фесенко також звернув увагу на те, що участь Зеленського в переговорах із загарбниками викликало широку дискусію про те, чи потрібно вести переговори з терористами і чи правильно йти на поступки в таких переговорах.

– Однозначної відповіді на ці питання немає. Все залежить від конкретної ситуації і обставин. Всупереч поширеним міфам, навіть в Ізраїлі неодноразово відбувалися і переговори з терористами, і певні поступки в таких переговорах в обмін на життя заручників. В кінцевому підсумку, важливий результат – відсутність (або кількість жертв), звільнення (або загибель) заручників. А Луцький інцидент з захопленням автобуса із заручниками завершився мирним результатом, – підсумував політолог.

Терорист у Луцьку

21 липня у Луцьку Максим Кривош захопив автобус з людьми. Інцидент стався близько 10.00.

У транспортному засобі перебувало 13 осіб. Крім того, він відкрив стрілянину у центрі міста.

Весь день правоохоронці намагалися звільнити заручників і домовитися з чоловіком. Серед вимог терориста була розмова з президентом України Володимиром Зеленським, а також щоб всі дивилися фільм Земляни (2005).

Увечері після розмови з главою держави чоловік відпустив частину заручників, а трохи пізніше його вдалося знешкодити.

Йому повідомили про підозру, взяли під варту, а потім Кривоша відправили в СІЗО на 60 днів.