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Факти / Україна

Подумала, що атака Ізраїлю: українка про вибух у Бейруті

Українка Ірина Карапата, яка навчається в ліванському університеті Каслік, у момент вибуху в порту Бейрута була за 5 км від його епіцентру. Студентка розповіла, що відчула у той момент.

За словами дівчини, загалом було два вибухи – після першого її будинок почав хитатись “як від землетрусу, і одразу пролунав другий потужний вибух, який заглушив вуха, а далі – паніка, посипались вікна у сусідів “.

– Перша думка – атака Ізраїлю, одразу зник інтернет, зв’язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму з боку порту, – розповіла українка.

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За даними МЗС України, поки немає даних про постраждалих наших громадян у Бейруті.

Реакція Ізраїлю на вибух у Бейруті

Незважаючи на багаторічний конфлікт, Ізраїль запропонував Лівану гуманітарну та медичну допомогу через вибух у порту Бейрута.

Зокрема, Ізраїль готовий взяти постраждалих на лікування.

Окрім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що настав час відкласти конфлікт із сусідами, а президент Реувен Рівлін висловив співчуття народу Лівану.

Джерело: Громадське

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